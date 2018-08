Los looks y postales que nos dejó de la gala inaugural de SANFIC 14

Hoy comenzó #Sanfic14 y está increíble!!! 100 películas para que disfrutes una semana de cine! No te lo pierdas! Hasta el 26 de Agosto! Más info en www.sanfic.com Look de @genesiism2 @therapy.store y @thebeautyplace_chile El pelo me lo dejó asi @oscarhairstylist._ Foto por @alejandrocif 🙂 Puros aplausos a la película #ElAngel que abrió el festival! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

A post shared by Loreto Aravena Soto (@loretoaravena) on Aug 19, 2018 at 7:22pm PDT