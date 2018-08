Janet Jackson y Daddy Yankee estrenan tema juntos con épica presentación

Es la primera vez en 14 años que Janet Jackson regresa a la televisión nocturna en vivo de Estados Unidos y lo hizo para presentar su nuevo sencillo 'Made for now', su más reciente colaboración con el astro latino Daddy Yankee. El pegajoso tema se apoderó del estudio de The Tonight Show conducido por Jimmy Fallon y mostró una masiva presentación que incluyó una docena de bailarines así como diferentes elementos de decoración.

Sentada en una especie de trono africano inició la presentación de Janet, más tarde aparecería Daddy Yankee para ponerle su toque. Los bailarines hicieron filas para hacer sus pasos y el tema estaba inspirado en escenarios afroamericanos, muy similares a Wakanda, la nación ficticia de 'Black Panther'.

En el fragmento de Daddy Yankee podemos notar que hay versos en español perfectos para diversificar un poco más el mercado de Janet Jackson. Un verdadero icono viviente que continúa su carrera con nuevos sencillos, nuevos géneros y ahora adentrándose un poco más al mercado latino como no lo hacía en mucho tiempo. Sin duda una noche muy especial y una presentación memorable que se apoderó de todo el estudio como muestra de la magnitud que representa este regreso a la música de Janet Jackson