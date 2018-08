Martina La Peligrosa es una de las cantantes más queridas del público colombiano, su belleza y talento ha logrado captar la atención de sus más de un millón de seguidores en Instagram. Sin embargo, por medio de unas historias de Instagram conmovió a sus seguidores, cuando contó como le toco "volver a empezar". Martina se desahogó y envió un mensaje a quienes le dieron la espalda.

La cantante confesó que hace aproximadamente hace un año tuvo que comenzar de ceros, aunque no profundizo en el asunto, dijo que se había pasado sola a una casa que se encontraba totalmente desocupada. Aunque confesó que fue un proceso difícil, ya ha podido superar un poco el tema (razón por lo que le comenta a sus seguidores).

"He pasado por mil 'vainas' que ustedes no tiene por que enterarse, pero lo que sí les quiero compartir es que estaba hablando con un amigo y de repente me mando unas fotos que tenía guardadas de los primeros días en los que vivía sola (fotos con el apartamento desocupado), no había nada, no tenía nada, incluso sentí que tenía muy poco por dentro".