El conmovedor mensaje de Edith González a su hija por su cumpleaños

Parece que fue ayer cuando la actriz Edith González dio a luz a su primogénita Constanza, fruto de su relación con el político Santiago Creel. Aunque de principio fue una gran polémica, la pequeña llamó la atención de todos porque parecía una muñequita con su pelo dorado y ojos azules, justo como su madre.

Pero la ilusión de Edith crece con cada año que pasa ya que su hija ha sido su compañera y cómplice de vida tras tantos obstáculos que ha tenido que pasar para disfrutar de su maternidad.

Edith tuvo que pasar por dolorosos momentos y tratamientos interminables debido al cáncer que padeció. Sin embargo, la actriz nunca se dejó caer y al contrario, aceptó este padecimiento como toda una guerrera, convirtiéndose en embajadora de la lucha contra el cáncer, así como una inspiración para miles de mujeres que atraviesan por lo mismo (y hasta de las que no, también).

Hoy, la actriz es más amante de la vida que nunca y no hay mejor forma de hacerlo que celebrando el cumpleaños de su pequeña Constanza, quien este 17 de agosto celebró su cumpleaños número 14. Por ello, Edith dedicó un conmovedor mensaje, junto a una fotografía que demuestra lo mucho que han pasado los años.

“Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear…”, escribió.

El orgullo que invade el corazón de la actriz se desborda en cada una de sus palabras, conmoviendo a sus seguidores que siempre han estado cercanos a su vida.

La actriz continuó el mensaje, señalando cómo es que su hija se convirtió en su mejor guía para sobrellevar la adversidad.

“Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia. No amor, la vida no es fácil, mas es hermosa…Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo y sin embargo eres tuya tanto como cuando decides trepar una ola y hacerla tuya, dominar el horizonte, retar la energía del agua y realizar tus anhelos….”.

Hoy, la bella Constanza, es toda una joven y como era de esperarse, posee la innegable belleza de su famosa madre. En varias ocasiones, Edith la ha descrito como "una niña buena, tierna y con un gran corazón" pues además, ha tenido que enfrentar situaciones difíciles junto a ella, siempre con gran fuerza y valentía.

“Eres una niña hermosa, sólo puede decir gracias por permitirme se tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. ‘Cons’ tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Feliz, feliz cumpleaños. Te amo pequeñita”, finalizó. La reacción de sus seguidores ha sido inmediata, sumándose al festejo y publicando un sinfín de felicitaciones a la pequeña.

