La novela 'Sin tetas sí hay paraíso' sigue dando mucho de qué hablar y sorpresas para sus seguidores. Luego de que Johanna Fadul se despidiera de su personaje 'Daniela' en el final de la segunda temporada, cuando decide quitarse la vida por no ganar el concurso de belleza se reveló que algunos de los personajes sufren un terrible accidente. Actriz de 'Sin tetas sí hay paraíso' hizo spoiler en redes sin darse cuenta.

Según un video que se filtró en redes sociales aparece una escena en la que supuestamente 'Doña Hilda', interpretado por Catherine Siachoque, sufre un accidente automovilístico en el que también estarían otros personajes de la serie; lo cual le empezaría a dar un desenlace a la historia.

Aunque el canal no había hablado al respecto la actriz compartió a traves de su Instagram unas fotos de un detrás de cámaras que confirmaría la trama, por lo que muchos de sus seguidores no tardaron en reclamar, pues muchos afirman que es un spoiler de lo que pasará.

"Que mal que publiquen eso, no sólo tú, sino todos los actores de la novela. Le quitan emoción y sorpresa", "Esa escena va a quedar mortal, felicidades", "En otros países que no son México quedamos desilusionados porque acá no ha pasado la escena y todos ya hablan de eso", "Los spoilers de los actores estan tan buenos que ya sabemos que va a pasar, gracias", "¿Para qué me la veo si ya contó lo que va a pasar?", comentaron algunos de los seguidores.