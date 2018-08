¿Renace la rivalidad? La cantante Jasmín asegura que nada tiene que ver con 'Sharon, La Hechicera'

Con la llegada a las pantalla chica de la serie biográfica 'Sharon, la Hechicera' en Ecuador, se han comenzado a desempolvar los secretos en torno a la vida de la diva de la tecnocumbia.

Uno de los más sonados es el de la supuesta rivalidad entre Edith Bermeo y Jasmín, por lo cual esta última decidió fijar posición al respecto, luego de que la asociaran con un personaje de esa programación.

A post shared by Gino Falconi (@ginofalconi) on Jul 26, 2018 at 10:33am PDT

Se trata de 'Santanera', interpretada por la actriz Krysthel Chuchuca, con la que asegura, no tiene nada que ver:

A post shared by Krysthel Chuchuca (@krysthelchuchuca) on Aug 15, 2018 at 6:49pm PDT

La artista hace la aclaración, pues en redes sociales se dijo que el personaje está inspirado en ella, quien mantuvo rivalidad con Sharon en un principio.

"No hemos visto la novela, no nos interesa. Además dejamos claro que nadie tiene la autorización para usar ni mi nombre ni nada de mi para dicho dramatizado", enfatizó su esposo Gino Falconí, quien también se desempeña como su manager.

Y es que durante el primer capítulo de la novela, a muchos les pareció ver en la Santera, algo de La Tumbadora.

Sin embargo, Santanera aparece además como una mujer que tiene problemas con el alcohol y las drogas.

"Soy Jazmín y punto. Nunca quise ser parte de esa novela. Me llamaron alguna vez para hablar, pero les dije que no me interesaba y prohibí que sea usada mi imagen y cualquier cosa que me vincule a esa producción, así que recalco que Santera, no soy yo", aseguró la cantante manabita.