Así es la verdadera relación de Estefanía Borge y Carlos Hurtado

'MasterChef Celebrity' es tema de constante conversación en redes sociales por la polémica que han generado algunas actitudes de sus participantes, especialmente Estefanía Borge.

En los últimos capítulos que transmitido al aire se ha demostrado de la actriz tiene un roce con Carlos Hurtado por los inconvenientes que se han presentado en la cocina. Lágrimas, respuestas bruscas e ironía se han presentado en el programa; sin embargo, en las recientes publicaciones de los actores pareciera que todo quedó en el pasado.

Estefanía compartió una historia en Instagram donde aparece muy contenta llegando a Bucaramanga, no solo por el hecho de sus talleres de cocina, sino también porque se presentará en el festival de teatro junto a su compañero Carlos Hurtado.

"Buenos días, de regreso para Bucaramanga a seguir dictando los talleres de actuación con Carlos Hurtado en el marco del Festival de Cine. ¡Muy feliz!, muy agradecida", dijo en el video

Por su parte, el actor compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la cartagenera y a Piter Albeiro, luego de haber ganado el último reto.

"La vida y Dios nos ponen grandes Ángeles en el camino… aquí los que me guiaron en este duro Reality gracias cuchos", dice la descripción.

Estefanía respondió con tres corazones rojos; mientras Claudia Bahamón, le reclamo con un sentido jocoso, "¿Y yo por qué no estoy en la foto? jaja Carlitos".

Mientras que los seguidores le reclamaron su actitud dentro del reality con la mujer y aprovecharon para preguntarle porque lloraba tanto.

"Se aman y se odian, jaja", "¡Usted no sabe cocinar! han salido buenos cocineros y lo único para lo que a servido es para hacer mandados y ser el auxiliar del chef, lo digo sin ánimos de ofender", "No sé como se soportaron a Estefanía, y ahora son súper amigos… No queda bien mostrando una cosa en el programa y otra en redes", "¿Entonces todo es un montaje y Estefanía no es como lo mostró en el programa?", escribieron algunos de sus seguidores.

Te mostramos en video: