Estas son las canciones de Aretha Franklin que despegaron en iTunes tras el anuncio de su muerte

Después de una larga batalla con el cáncer, la cantante de 76 años y reina eterna de soul, Aretha Franklin, falleció en su hogar. La noticia de inmediato hizo que diferentes celebridades reaccionaran así como movió al público a cantar sus temas, ver sus vídeos en Youtube y comprar sus sencillos en las tiendas digitales. Tal es el caso de iTunes donde la cantante despegó de una manera abismal.

Tras el anuncio de su muerte su disco '30 Greates hits' de 1985 subió como la espuma hasta ubicarse en el puesto de honor, superando incluso el lanzamiento del disco 'Queen' de Nicki Minaj que ya estaba siendo un éxito en ventas. Ahora bien, analizando el top 10, estos son los temas que se colaron en la lista de sencillos.

1. 'Respect', del disco 'I Never Loved a Man the Way I Love You' lanzado en 1967. El tema escaló rapidamente al puesto número uno de iTunes en solo horas.

2. "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' también de 1967 pero del disco'Lady Soul'. Consiguió la posición2 de iTunes.

3. 'I Say a Little Prayer' del disco 'Aretha Now' de 1968. Se impuso en el puesto 3 del Top 10.

4. 'Chain of Fools' lanzado en 1967, también del disco 'Lady Soul' Se llevó la posición número 5.

5. 'Think' de 1968, del disco 'Aretha Now', se ubicó en el puesto siete del top 10. Cinco de los diez temas del top eran de Aretha.