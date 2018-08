"Compadre Moncho" denuncia que tiene un impostor que lo estafó

El actor y concejal Adriano Castillo, más conocido por su icónico papel del "Compadre Moncho" en 'Los Venegas', denunció que tiene un impostor que logró estafarlo con una gran suma de dinero.

El delincuente habría falsificado una cédula de identidad para cobrar un vale vista que ascendía a los dos millones de pesos. "Hay un delincuente que construyó una cédula de identidad con su retrato, pero está mi nombre y mi RUT", declaró el actor al diario La Cuarta.

Con carnet en mano, el impostor fue a una notaría de Conchalí, donde autorizaron al hombre de apellido "Toledo" a cobrar la suma. "El banco aceptó el papel notarial porque consultó a la notaría y ellos dijeron que era auténtico. Los tipos cobraron un Vale Vista por 2.600.000 pesos", dijo.

Cuando me dicen que fui a una notaría que queda donde el diablo perdió el poncho para darle un poder amplio a un tipo de 23 años que en mi vida he visto. pic.twitter.com/QodRj9mVmR — Adriano Castillo H. (@AdrianoActor) August 15, 2018

Tras enterarse, Castillo denunció la situación con la policía: "Anda circulando un tipo con mi nombre y RUT, no sé cómo pueden falsificar uno, no se me puede ocurrir. Esto es muy turbio".

