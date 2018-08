El bikini que lanzó como presentadora a Laura Acuña en la televisión

.El equipo de Fuera de Lugar 2 temporada . Charria, Laura, Rodri y Javi Hace 12 años y unos meses este hombre me abrió las puertas en la televisión. Claro! Antes hubo muchos ángeles @pedrosilvarivera #caperuza #JorgeAvendaño pero él, @ivancharria CHARRIA , dijo entre muchas famosas que se encontraban ese día haciendo casting … “yo la quiero a ella” una niña X ( niña en esa época, claro) de Bucaramanga que además estudia derecho, nada que ver con televisión. Por eso hoy quiero decirle a el, a Pedrito a Caperuza y a Jorge GRACIAS ! Que buen #TBT . Pd. Nadie ha podido encontrar ese primer casting

