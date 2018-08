¡Los echó al agua! Paula Bolatti lanza teoría sobre el quiebre entre Leandro Penna y Lisandra Silva

Fueron un año y cinco meses los que compartieron Leandro Penna y Lisandra Silva en una intensa relación que hace algunos días llegó a su fin. Un quiebre inesperado para muchos y para el que su ex compañera de reality Paula Bolatti maneja su teoría.

Así lo dejó en claro en entrevista con Glamorama TV, en donde sostuvo que los problemas entre la pareja se venían arrastrando desde hace algún tiempo.

Todo comenzó cuando la ex "Doble Tentación" preguntó si la pelea se había producido a distancia o cara a cara, a lo que la animadora Eugenia Lemos respondió que "ella no ha vuelto a Chile".

Posteriormente, hablaron sobre los viajes que realizaron por separado y que hacían presumir que el quiebre había ocurrido mucho antes. "Yo la ruta que vi fue Miami-Ibiza, Ibiza-Miami, Miami-Cuba", dijo Lemos.

"¿Cómo se llama la película? ‘Lo está pasando muy mal’", señaló Paula Bolatti.

Fue entonces que Lemos intervino señalando que si la separación fue a distancia, entonces van a volver a hablar, obteniendo una dura respuesta de Bolatti. "Para mí venían quebrados de antes", dijo la modelo.

"Yo supongo. Debe haber sido que terminaron, no lo quisieron decir, cada uno se fue de viaje, sus planes ya hechos", comentó.

"En su minuto la gente empezó a preguntar (a Lisandra Silva) ‘¿por qué no estás con Leandro?’, porque se la veía viajando sola. Entonces dijo ‘¿saben qué? Voy a decir la verdad, las cosas como son’ y blanqueó todo", afirmó.

"Igual, por la relación que ellos tenían, ella de repente igual carreteaba sola, porque él no es mucho de salir, no le gusta. Entonces, incluso, salía hasta con amigas mías. Y como que no tenía con eso él", agregó.

