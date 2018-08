Nuevo tráiler de la película 'La Monja' y el promo que fue eliminado por ser muy aterrador

Recientemente, la plataforma de YouTube eliminó un promo de la película 'La Monja', protagonizada por Taissa Farmiga, porque asustaba demasiado a los espectadores, según informa Deadline.

YouTube emitía este breve vídeo antes de algunos de sus vídeos para promocionar esta nueva película de terror, pero tan solo dos días después las quejas y las protestas en Twitter, decidieron borrarlo. Un usuario fue el primero en hablar de este anuncio hace dos días, y tras él miles más se sumaron a la protesta declarando que les ofende y aterroriza a aquellos con ansiedad o aversión al miedo.

WARNING! If you see an ad on youtube with the volume sign 🔊🔉🔇 being turned down and nothing else, ITS A JUMPSCARE for the new NUN movie coming out. i advise you look away and/or turn down the volume if you have anxiety or just straight up hate jumpscares, pls rt to save a life

— apple 🍎 (@bbydvas) August 12, 2018