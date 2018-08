Lisandra Silva estaría olvidando a Leandro Penna con un "Power Peralta"

YA SALIO 🔥🔥 #LISxPP @lisandrasilva ft @raulpower Directed by @gabopower | Produced by @peraltaentertainment | Camara Work @cristobal.arc | Edit @gabopower | DP @jamabros | Post @antidoto56 | Choreography @powerperalta @xiomara_ayliin @matiasorellana | Hairstyle @jeanbohus | Look @matiosale | Make up @cph_ #lisxpp #powerperalta #lisandrasilva [ Full Video en BIO ] @chrisbrownofficial

A post shared by LISANDRA SILVA (@lisandrasilva) on Jul 8, 2018 at 6:22pm PDT