La poderosa razón por la que Verónica Castro nunca se casó

Verónica Castro es sin duda una de las figuras más importantes de la farándula mexicana y no sólo por su enorme talento sino por su carisma y belleza con las que rompió estereotipos0.

La actriz es recordada por su protagónico en Los ricos también lloran y por ser la conductora por excelencia en programas como Noche a Noche y Mala Noche… ¡No!. Hoy, a vuelto a ocupar el corazón de los mexicanos con la serie La Casa de las Flores, la cual marcó su triunfal regresó a la pantalla.

A pesar de haber sido considerada uno de los rostros más bellos de la televisión, Verónica Castro sufrió mucho en cuestiones de amor. Siempre cotizada y rodeada de los hombres más guapos del momento, 'la Vero' fue víctima de infidelidades y decepciones amorosas en más de una ocasión, según reveló la actriz en entrevista con la revista argentina SU.

Según cuenta la actriz, desde que era niña, sufrió con las infidelidades que su padre cometía con su esposa pues llevaron a la desintegración de la familia. Posteriormente ella misma lo vivió con varios de los hombres con los que se relacionó.

Como es costumbre, cuando fue interrogada por la conductora Susana Giménez sobre por qué nunca se casó, la actriz respondió con absoluta sinceridad:

“Porque no soy ‘pelotuda’ (tonta)… No me gusta gastar plata en ellos, porque igual todos te la sacan. Si nunca me casé fue por mis pistolas, yo dije: ‘Yo quiero, yo puedo y yo la hago’. Finalmente termina uno poniéndose igual”.