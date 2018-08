Director de ‘La casa de las flores’ afirmó que Verónica Castro es “lo mejor de la serie”

La nueva serie de Netflix, ‘La casa de las flores’ se está llevando todos los halagos de los usuarios en la plataforma de streaming por su agudo sentido del humor, impecable guión y las actuaciones maravillosas de sus protagonistas, pero hay una que sobresale: la diva mexicana Verónica Castro.

Incluso el director así lo afirma.

Manolo Caro señaló en una entrevista que lo mejor que le pudo haber sucedido a la serie fue contar con Castro como protagonista.

"La casa de las flores" es una comedia negra sobre una florería familiar, en apariencia exitosa, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca descubre que su amante ha fallecido repentinamente y decide llevar a los hijos que habían tenido juntos a vivir con su actual mujer e hijos, que no tenían idea de que existían.

En una entrevista con la agencia internacional Associated Press, Caro dijo "Nosotros hemos sido una esponja que hemos estado aprendiendo todos los días de esas experiencias que solamente una persona como Verónica puede contar".

Pese a ser una serie que se basa en los escándalos familiares y los presenta con gran dosis de comedia, Caro resalta los lazos afectivos y dijo que utilizó la plataforma para “visibilizar” a personajes gays, transexuales y matriarcas que por lo general han quedado relevados de la televisión mexicana tradicional.

La tragicomedia "es un género que me gusta y me gusta pensar que así es la vida misma. Que no todo es tragedia, que no todo es comedia y que uno siempre anda navegando en esos dos mundos y eso para mí era importante ponerlo sobre la mesa", dijo Caro.

