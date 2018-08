Todo lo que se sabe sobre la segunda temporada de ‘La Casa de las Flores’

La casa de las Flores es la nueva serie de Netflix, protagonizada por la diva mexicana Veronica Castro, que está arrasando con los usuarios del servicio de streaming. Se han creado challenge virales y sin fin de comentarios pero ¿habrá segunda temporada?

No parece que haya habido ningún tipo de orden oficial de Netflix para la Temporada 2, especialmente porque los directivos probablemente querrán analizar los números de audiencia una vez que se estrene en el mundo entero, pero la serie, cuyo título se traduce en inglés a The House of Flowers: tiene algunas personas en las redes sociales entusiasmadas incluso antes de su estreno. Algunos espectadores incluso han expresado su aprecio por Netflix lanzando el programa a nivel mundial y no solo en sus plataformas en países de habla hispana.

La premisa del programa definitivamente parece que tendría un gran atractivo. Según el sitio de prensa de Netflix, La Casa de las Flores es una "comedia oscura" sobre un hombre que trae a los niños que comparte con su difunta amante a su casa y la de su esposa. Como si eso no fuera desafortunado de una situación, su esposa no tenía idea de que alguna de estas personas existía en primer lugar.

