Para nadie es un secreto que Elianis Garrido es una de las presentadoras favoritas del programa 'Lo sé todo', por su belleza y talento a la hora de revelar algunas incidencias de los famosos. Sin embargo, esta vez no llamó la atención por algún chisme, sino por protagonizar una escena de hipnosis que un reconocido mentalista español realizó en el set, en vivo y en directo. Elianis Garrido fue hipnotizada y así reaccionó.

Junto a sus compañeros, la barranquillera confesó que sufría de miedo a las agujas, por lo que el reconocido mentalista español, Tony Kamo, le dijo que por medio de un procedimiento iba a superar su miedo, no pinchando un dedo sino atravesando su brazo con una aguja.

Mientras la presentadora se encontraba visiblemente nerviosa, el experto le dijo que repitiera con él y en voz alta estas palabras: "Necesito que mi mente programe todo mi cuerpo", cuando la sintió un poco más relajada la hizo decir muchas veces "Anestesiada, totalmente anestesiada" y le atravesó la parte superior del brazo con una aguja.

"Yo pensé que me ibas a avisar", miró sorprendida la aguja, mientras Kamo movía su brazo fuertemente para que ella se diera cuenta que no dolía.

No hubo derrame de sangre y la presentadora tocaba su brazo sin poder creerlo, por lo que el experto aclaró que no era ninguna anestesia química lo que usó, ya que de ser así ella no podría tener control sobre su brazo o la pupila de sus ojos estaría dilatada. Así fue como comprobó que la misma presentadora fue capaz de dormir su propio cuerpo con el poder de la hipnosis.

Parte del proceso quedo registrado en las redes sociales del programa, sorprendiendo a sus seguidores.

Elianis Garrido fue hipnotizada y así reaccionó.

"Eso fue una reacción totalmente normal del cuerpo, no se siente mucho dolor cuando un objeto atraviesa la piel" , "Se puso repelida", "Se puso repelida", "Yo casi me desmayo que impresión", "Sí ves el poder de la hipnosis", " Ese hombre merece mis respetos, a Elianis se le vio la carita de asombró, no lo creías", fueron algunos de los comentarios.

Te mostramos en video: