Jessica Cediel es amante de las redes sociales, así lo ha demostrado compartiendo gran parte de su vida con sus seguidores en sus historias de Instagram y sus publicaciones. Es más, no escatima en confesar sus gustos, tanto en música como con las prendas, sin embargo, en su última publicación tuvo una mala pasada que dejó hablando a más de uno. El polémico vestido de Jessica Cediel.

Mientras que cumplía su cuota en redes sociales, mostrando su prenda del día, un vestido de color rosa con boleros y, por supuesto, un gran escote. Ahora, lo que llamó la atención es que del escote se veía una sobra de un color diferente de su piel, lo que muchos supusieron que era parte de sus senos.

La presentadora de Telemundo no dudo en aclarar la situación y explicar que ese no era su pezón, sino una pezonera (una especie de parches que se colocan en los pezones para cubrir esa zona).

"Cada quien ve lo que quiere ver, me queda más claro con lo que acaba de pasar. Acabo de subir unos videos haciendo una recomendación de la ropa y empezaron a decirme: ¡Ay Jessi! Se te ve el pezón. (…) No déjenme decirles que no es el pezón, es una silicona que uno utiliza para que no se vea nada", aclaró la presentadora.