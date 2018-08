Aún quedan dudas sobre la identidad de la indigente de Argentina y el paradero de Marcela Basteri

Mientras que las esperanzas sobre la verdad del paradero de Marcela quedaron depositadas una segunda temporada de la serie de Luis Miguel (si es que hay), las primas del cantante Flavia e Ivanna Basteri, podrían tener una respuesta sobre lo que pasó con la madre del cantante.

Hace unas semanas, la 'primas' argentinas del intérprete se dieron a conocer en varios shows de televisión, asegurando que la vagabunda encontrada en Argentina es Marcela. A pesar de que al poco tiempo que se viralizó el video aparecieron unos familiares de la mujer, diciendo que se trataba de Honorina Montes, española perdida hace más de 30 años.

Recientemente Lucía Miranda, viuda de Hugo López, aseguró para Ventaneando que estuvo en contacto con Flavia e Ivana y dijo haberse peleado con ellas por todo lo que están diciendo sobre la mujer indigente.

"Sus 'primas' dicen que (Marcela) está viva. Hasta me peleé con ellas. Yo les dije que no estaban autorizadas para decir algo así. Esta señora fue reconocida por sus familiares en España, habla español y Marcela era italiana. Punto".

Por su parte, autoridades del hospital psiquiátrico Braulio Aurelio Mollano a donde fue llevada la mujer aseguraron que ya se ha hecho la investigación pertinente para dar con su identidad. La respuesta es contundente: no es la madre de Luis Miguel sino una ciudadana asturiana. Esto se reveló a partir de que encontraron un pasaporte que así lo aseguraba.

"Si el ministerio de la ciudad de buenos aires aseguró que no es Marcela Basteri, que es una ciudadana española que viajó al país hace mucho tiempo"

De acuerdo con la última investigación del programa Ventaneando, no hay autorización para hablar del caso pero aún quedan dudas sobre quién es la mujer y qué pasará con ella. De igual modo, declararon que no se sabe si las primas y demás familiares que reclaman a la mujer como Marcela Basteri de verdad tienen parentesco con Luis Miguel.

Lo que es un hecho es que no es posible autorizar la prueban de ADN por la que las primas están luchando pues mientras la mujer no quiera hacerla, no se puede proceder.

"Si no quiere hacerse una prueba de ADN no se le puede hacer y punto. Ella puede decidir porque no está declarada incapaz. Aunque esté enferma, para la ley tiene conservada la capacidad"

Ante los fans, el caso sigue pareciendo extraño ya que según el testimonio de las primas, la mujer está custodiada en el hospital psiquiátrico y que no se permite el acceso al área donde está internada. Sobre esto, las autoridades informan que es únicamente por su protección y que fue un juez quien ordenó un 'candado mediático' por todo lo que se está diciendo sobre ella y Marcela Basteri.

"La señora está como cualquier otro paciente del hospital. Queremos evitar que los medios hablen de estos porque es perjudicial para ellos"

