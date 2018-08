Verónica Castro confesó que Hugo López, ex mánager de Luis Miguel le hizo la vida imposible

Con el estreno de Casa de las Flores, Verónica Castro se encuentra más emocionada que nunca por ser su regreso a la pantalla por lo que visitó el programa Ventaneando para dar detalles de la serie.

Sin embargo, además de responder preguntas sobre su personaje y la expectativas que tiene sobre seguir trabajando con Netflix, terminó revelando aspectos impactantes de su vida como su relación con Hugo López, ex manager de Luis Miguel.

El productor y empresario argentino fue quien movió la carrera del intérprete durante su juventud y fungió como un " segundo padre" para él tras la ruptura con Luis Rey. Sin embargo, 'la Vero' aseguró que López tiene un lado oscuro que jamás se mostró en la serie.

“Y ustedes andan hablando de la vida de Luis Miguel. Qué padre le fue, ¿no?, pero la cosa que están diciendo de este tipo tan horroroso, el mánager, Hugo López. Cuando me fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis y yo muerta de hambre”, reveló en el programa de televisión.

"Sí, señor. Me dejó, se regresó con el dinero, me robó, me dejó allá y además me enganchó en teatro y un montón de cosas, si yo les contara"

La actriz confesó que sostuvo una serie de diferencias personales con Hugo por lo que durante el programa fue cuestionada sobre si había mantenido un romance con él en el pasado. Para sorpresa de todos, Verónica Castro contestó que sí.

“Eso era lo que él quería (un romance) y como yo no lo acepté me hizo la vida imposible (…) Lo mandé a la f… y regresó acá (a México) y junto con Chucho Gallegos mandaban fotos de fans que se me acercaban diario y él decía: ‘el siguiente amante de Verónica’… Chucho le pagaba dinero a Hugo López”, confesó.

Pero por supuesto, Verónica no permitió que frenaran su carrera y a pesar de los obstáculos que le impuso el argentino, logró abrirse paso, convirtiéndose en una de las actrices más importantes de Latinoamérica.

