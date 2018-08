Luis Mateucci muestra todo su rencor revelando vergonzosos detalles de Oriana Marzoli

La relación entre Oriana Marzoli y Luis Mateucci es una de las más recordadas del reality "Doble Tentación", pero no precisamente por el amor que había, sino que por las constantes polémicas que protagonizaban.

Fueron estas mismas las que llevaron a la pareja a terminar su amorío a comienzos de este año, dando paso a una intensa guerrilla entre ambos que al parecer continúa hasta hoy.

Así, al menos, quedó reflejado en unas ácidas publicaciones de Luis, quien lanzó duros dardos en contra de su ex pareja a través de las historias de Instagram.

Te puede interesar:

Todo ocurrió cuando el argentino respondía las preguntas hechas por sus seguidores en la red social, momento que aprovechó para sacar a flote vergonzosos detalles sobre Oriana Marzoli.

Por ejemplo, cuando un usuario le preguntó si volvería a intentar algo con ella, Mateucci le respondió que no, añadiendo que "no me está gustando nada los dientes. Encima tiene aliento", dijo sobre su ex.

Revisa a continuación sus respuestas:

Te recomendamos: