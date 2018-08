Este actor se sumará al elenco de 'This is us' como el hermano de Jack

La tercera temporada de 'This is us' está próxima a estrenarse y tenrá muchas novedades entre ellas el papel del hermano de Jack, Nicky, que fue asignado al actor Michael Angarano, según un primer reporte que hizo el portal de entretenimiento Deadline!. Se espera que este papel sea recurrente esta temporada más allá de ser invitado.

Tal vez recuerden a Michael con el divertido papel de Elliot en 'Will & Grace' donde interpretaba al hijo de Jack, papel que volvió a interpretar en 2017. También ha sido parte de los elencos de las películas 'I'm Dying Up Here', 'The Knick' y 'Sun Dogs'. Probablemente nos topemos con una interpretación dramática en las que ya se ha destacado en el pasado. La mayor parte de sus escenas se presume serán en el pasado para explicar su relación con el personaje de Jack.

‘This Is Us’: Michael Angarano Cast as Jack’s Brother https://t.co/uX97hrSAEv — Variety (@Variety) August 14, 2018

Durante a segunda temporada se reveló que Jack, interpretado por el guapísimo Milo Ventimiglia, tenía un hermano mediante una escena de flashback pero sin revelar su identidad. Por lo pronto se ha confirmado que en la tercera temporada también estarán de regreso los protagonistas habituales de la serie como Mandy Moore, Sterling K. Brown, Justin Hartley, Chrissy Metz, Susan Kelechi Watson y Chris Sullivan.