Laura Pausini se confiesa en exclusiva para Nueva Mujer: “Si fuese mi hija, hubiese querido una mamá más normal”

El verano europeo se hace sentir con fuerza sobre territorio romano. Pese aquello, y bajo el imponente sol, cientos de personas trabajan sin cesar en el Circo Massimo –uno de los recintos emblemáticos de la ciudad– para tener listo el escenario que en 48 horas más acogerá el primero de los dos shows que realizará Laura Pausini, la cantante italiana más exitosa de las últimas dos décadas. Y mientras la producción alista todos los detalles del mega concierto que abrirá los fuegos de la gira Hazte sentir, la voz de Quiero decirte que te amo transita por las calles de Roma rumbo al Forum Music Village, el famoso estudio de grabación fundado por el ganador del Oscar, Ennio Morricone. ¿La razón? Ese fue el lugar escogido por la artista para reunirse con nosotros y brindarnos una entrevista que terminó siendo una conversación a corazón abierto, en la que pudimos conocer a la mujer más allá de la artista y descubrir que, aun cuando desde niña la música es su pasión, los sueños más importantes que alberga desde entonces están lejos de los escenarios. Y por ellos lucha día a día.

Laura, estamos a muy poco de iniciar el tour Hazte sentir y tu próxima visita a Chile. ¿Cuáles son tus sensaciones de cara a este reencuentro con los chilenos?

¡Me tiene muy entusiasmada! No lo había contado antes, pero este año visitaré Chile el 18 de agosto, y esa es una fecha muy especial para mí. Desde que iba en la escuela era muy organizada, tenía un calendario y a cada día le ponía una definición. En esa fecha, donde ahora dice Santiago de Chile, antes decía “matrimonio” (sonríe).

¿Matrimonio?

Es que amo muchísimo el número ocho, y, desde que era niña, quería casarme en un día lleno de ochos, así que esa fecha siempre fue el día destinado para mi matrimonio (ríe). Y, aunque por supuesto que ahora no me voy a casar, la fecha sigue siendo importante para mí y, de hecho, es la única que tengo muy presente y recuerdo bien sin que nadie me tenga que decir. Siempre pregunto “¿cuándo voy a Brasil?, ¿cuándo voy a Francia?, ya que se me confunden los días. Ahora tengo muy claro cuándo estaré en Chile y siento que, a pesar de que no habrá matrimonio, va a haber una fiesta de todas maneras y voy a estar esperando que la gente llegue a celebrar conmigo ese día en que nos casaremos con el público chileno (ríe).

El concierto se enmarca en la promoción de tu último disco Hazte sentir, donde siento que te abriste a mostrar otras facetas tuyas como artista al aventurarte en sonidos como el reggaetón, por ejemplo. ¿Qué nos puedes contar de esta producción?

Creo que este álbum representa muy bien este momento de vida. No sólo el mío, sino que el de muchas personas que me han escrito a través de las redes sociales y que me han inspirado mucho. Aunque, realmente, hay muchos aspectos de mi carácter que se reflejan en mi música y, quizás, quien no sigue todas las canciones de mi disco y sólo se queda con las que son famosas en la radio, no los conoce realmente. Por ejemplo, la melancolía es un aspecto muy importante de mi carácter, pero también soy Tauro, un signo zodiacal muy pasional en todo. En mi manera de cantar la rabia soy así, cuando amo soy así, y cuando me divierto soy un poco loca (ríe). Creo que eso también se nota en estas canciones.

En Hazte sentir hay una canción titulada Francesca, que Pausini ha descrito como “la más autobiográfica y personal del disco”. El tema nació como un regalo, una especie de homenaje, a una de sus primas que perdió a su hija de dos años, a causa de una rara enfermedad genética, en abril de 2017. “Fue un golpe fuerte para toda la familia”, reconoció en una de las primeras entrevistas que brindó tras la salida del álbum. Y cómo no, si la muerte de un niño siempre cala hondo entre sus seres queridos.

Sin embargo, golpeó de manera aún más intensa a la intérprete de La soledad, quien ya ha dicho que nunca la cantará en vivo porque no sabe si será capaz. Esa decisión parece lógica, considerando cómo ella lidia con su propia maternidad, teniendo a su hija en el lugar más importante de su vida.

Paola, de hoy cinco años, es el máximo orgullo de Laura Pausini y sus ojos se iluminan cuando comenzamos a hablar de ella. “Hemos vivido siempre entre Miami y Roma, y quise que ella frecuentara una escuela en ambas ciudades.Como consecuencia, la chica es más adulta que yo porque habla tres idiomas, es súper inteligente, y se mueve muy bien en distintas situaciones”, cuenta con evidente “chochera” y una sonrisa que no se despegó más de sus labios mientras se explayaba relatando las aventuras que ha vivido junto a la niña.

“Mi pequeña viaja conmigo desde que tiene seis meses. Hicimos esa vez un viaje desde Roma hasta Londres para ver si la distancia, que no era tan larga, era un problema para ella, pero no fue así. Lo disfrutó, le encantó volar y, bajando en la ciudad, estaba todo el tiempo mirando y sonriendo, y eso nos animó a llevarla a América. Desde siempre se portó bien, vivió todo de forma muy natural. Imagínate que gateó por primera vez en Brasil y dio sus primeros pasos en Puerto Rico. Además, ha dicho algunas de sus primeras palabras en otras ciudades, también”, relata.

Paola ha sido tu gran compañera de viajes, al parecer. ¿Te acompañará también en esta nueva gira por Sudamérica?

Sí…, pero lo que pasará este año es una gran duda para mí, porque ella sabe que vamos a empezar una nueva gira y viajaremos mucho, pero ya tiene una personalidad más fuerte y manifiesta lo que le gusta y lo que no, si quiere ir hacia alguna parte o si no, entonces todo es un poco más complicado. Pero, bueno, todo lo que vamos a vivir ahora con ella lo iremos descubriendo día a día, y será una nueva aventura.

¿Cómo ha sido construir tu familia entre escenarios, estudios de grabación, y giras?

Tanto yo como Paolo (su pareja), quien está en el escenario conmigo porque toca guitarra eléctrica y acústica, estamos más inquietos cuando no viajamos. Ocurre que desde, hace muchos años, nos acostumbramos a que esta es nuestra vida y nos gusta así. Nos sentimos italianos, pero también ciudadanos del mundo porque a diario nos vamos llenando de tanta cultura que cada día cambia.

Y tu hija también va llenándose de eso mientras va creciendo…

¡Claro! Me siento orgullosa que con tan sólo cinco años ha podido conocer tantas culturas de forma verdadera, tocando manos de otros colores, compartiendo con gente de todas partes, viviendo en un hotel de 5 estrellas y dos días después en el campo junto a mis sobrinos. Además, me he preocupado que conozca las diferencias entre las naciones, las características de cada una, pero que, al mismo tiempo, entienda que a pesar de todo aquello, somos todos uno. Y, si lo entiende, para mí ha ganado, porque entender eso es el poder que quiero que tenga.

“MI SUEÑO ERA FORMAR UNA FAMILIA”

Aunque el éxito artístico le ha posibilitado a Laura Pausini criar a su hija con un mundo abierto a su disposición, conociendo distintos países y lenguas, y accediendo a cosas que ella misma en su infancia sólo soñaba, la cantante nos sorprende con una revelación: le hubiese gustado otra vida para su hija. Ocurre que más allá de las luces, los escenarios, los flashes y los premios, la voz de Se fue sigue siendo una mujer sencilla, con valores familiares bien arraigados, y eso sale a relucir mientras avanza esta conversación, donde recuerda, con dejo de nostalgia, su infancia en el campo y comparte cuáles son los anhelos que tiene para su amada Paola.

La mujer hoy es más empoderada y hay que criar a las niñas para que lo sean desde pequeñas. ¿Qué piensas sobre eso?

De niña tengo mi ejemplo y el de mi hermana, y ninguna era una niña empoderada ni soñábamos con una “revolución”. Aunque yo terminé revolucionando mi vida y la de mi familia con mi música, nunca fue mi sueño. Para ser sincera, mi sueño era formar una familia y ser arquitecta (ríe), y la música era sólo un hobby…, ¡yo sólo quería hacer piano bar! Bueno, volviendo al tema, no creo que cuando era niña mis padres hayan soñado que de adulta llegara a ser una mujer poderosa o rica económicamente, sino que querían que fuera feliz y que fuera capaz de encontrar esa felicidad en el amor y en el trabajo, algo que a veces es muy difícil. Y bueno, eso mismo es lo que yo sueño para mi hija. Más que “poderosa” o “empoderada”, quiero que sea feliz.

Seguramente ya crece llena de felicidad…

Sí, pero a veces siento que por mí causa ella puede llegar a sentir que no tiene muchas opciones. La mamá es esta, y esta mamá viene con una mochila llena de cosas, como la fama. Ser hija de una persona conocida te hace convivir con lo bueno y lo malo que la gente dice sobre tu madre (reflexiona un poco y luego prosigue). Sé que en algún momento ella sentirá el peso de vivir con una persona que ha tenido mucha suerte en la vida y por eso ha conquistado muchos logros. Siento que por ello va a tener siempre en la mente “mi mamá lo ha hecho, ¿por qué yo no?”

Pero quizás al crecer conociendo desde pequeña la fama, esas cosas que sientes que podrían ser un “peso”, la podrían inspirar a seguir tus pasos…

Mira, estoy convencida que a sus cinco años ya es una niña muy fuerte de carácter, pero no quiero que me tome a mí como ejemplo (dice algo emocionada).

¿Por qué?

(Respira hondo sonríe y prosigue) Si yo fuese mi hija, hubiese querido una mamá más normal y con una vida más simple. La verdad es que me hubiese encantado darle a mi hija una infancia como la que yo tuve, creciendo en el campo con una mamá que era maestra, y con una vida llena de “no” porque teníamos pocas cosas. Yo decía “quiero esta muñeca” y me decían “no se puede”, y así con cada cosa que pedía.

¿Y esa vida sencilla es la que sueñas para ella?

Sí, y estoy tratando lo más posible de que viva así desde ahora. Su padre y yo no frecuentamos a mucha gente famosa y tratamos de darle una vida simple, aunque el día a día lo complica un poco todo porque la tengo que enfrentar al hecho de que la primera mujer de su vida es su madre y es una tipa interesante, un poco especial y con una vida diferente (ríe). Pero sí, quiero que tenga esa vida sencilla y me gustaría mucho que, si va a tomar cosas de mí como ejemplo, sólo sean las cosas que no muestro sobre el escenario ni en televisión.

Te recomendamos en video