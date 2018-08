El eterno McDreamy, Patrick Dempsey, regresa con nuevo personaje después de 'Grey's Anatomy'

Parece que fue ayer que llorábamos la muerte del eterno Mcdreamy de 'Grey's Anatomy', Patrick Dempsey, pero la espera de su regreso será más pronto de lo que pensabas, pues ya ha confirmado su próximo gran papel. Pronto veremos el actor de 52 años como estelar en una nueva producción, se trata de una nueva serie de Sky Italia que lleva por titulo 'Devils', según informó el portal de entretenimiento Deadline.

En el proyecto ya se ha confirmado al actor italiano Alessandro Borghi, también se reveló que la producción contará con 10 episodios y será grabada totalmente en ingles a pesar de ser una producción italiana. La trama se desarrollará en la una oficina londinense de un importante banco americano, donde el implacable jefe de operaciones, Massimo Ruggero, interpretado por Borghi, desde Italia dirige el proyecto, por su parte se presenta al mundo de las finanzas, un nuevo prodigio, Dominic Morgan, que es interpretado Dempsey, que se convierte en el dueño del banco.

