Laura Esquivel alcanzó el mundo de la fama gracias a su interpretación con su papel de Patito feo, en la novela homónima que se transmitió en América Latina. Desde ese momento la carrera de la actriz despegó en la televisión y desde ese momento suma más de once años al frente de las cámaras. Así se ve la protagonista de 'Patito Feo' 11 años después.

Sin embargo, recordemos que cuando Laura Esquivel debutó en Patito Feo, solo tenía 12 años. Si bien esto le abrió muchas puertas desde muy joven, el bullying desde temprana edad también se hizo presente en su vida.

Entrevistada en 'TardeXtra' confesó: "Cuando había Patito, había gente que me gritaba 'fea' por la calle y me decían barbaridades. Y me afectaba". Además, agregó "Antes no respondía a las críticas de cosas que no están buenas. Estamos en una época que cada uno es libre de hacer lo que quiere".

Durante la entrevista también se refirió a la diferencia entre su madurez laboral y la personal: "Maduré rápido en lo laboral por lo que me tocó vivir. En lo personal no soy tan madura. Muchas veces meto la pata. En la tele va todo a mil. No me voy a terminar de adaptar nunca al ambiente. Amo hacer lo que hago. Nunca fui fanática de lo mediático".

Ahora ya tiene 24 años , luce espectacular y actualmente está consolidada como actriz y presentadora en varios programas de televisión, como 'Tu cara me suena' y 'Divina está en tu corazón'. Luego de un largo camino, la actriz está a punto de cumplir un nuevo sueño: debutará como solista.

