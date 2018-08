La razón por la que “Paulina” de "La casa de las flores" habla así

El estreno de “ La casa de las flores ” ha sido todo un fenómeno que ha captado la atención de los fanáticos de las series, e incluso promete destronar a la serie de Luis Miguel que causó tanto furor. Existen varias razones por las cuales nos encanta esta nueva propuesta mexicana, pero uno de las que más ha llamado la atención, ha sido el acento de “Paulina” la hija mayor de la familia “De la Mora”.

Y es que para interpretar a “Paulina”, la actriz Cecilia Suárez decidió hablar de una manera muy pausada, tanto ha sido la atención que se ha llevado este personaje que incluso ya ha nacido el #PaulinaDeLaMoraChallenge.

pero detrás de todo esto esto existe una razón, y es que más que tratarse de un accidente o de un capricho de la actriz, esto forma parte fundamental de la historia y su trama, esto lo reveló Cecilia Suarez durante una entrevista con la revista Time Out.

"Todo nació platicando con Manolo. Decidimos aventarnos ese clavado el cual nos dio mucho miedo. Hay un episodio en el que se devela porque habla de esa manera, pero honestamente fue algo que fue sucediendo de manera natural, incluso tuvimos que doblar las primeras escenas que habíamos filmado porque no estaba planeado desde el principio que hablará de ese modo; un día nos miramos Manolo y yo y dijimos '¿lo hacemos, sí o no?' A él siempre le gusta que hagamos cosas diferentes y entremos a terrenos donde no habíamos entrado. Me dijo: “va”, con el acelerador a fondo y apostamos por ello. Esperemos a la gente le guste y entienda más adelante la razón por la que habla de esa forma".