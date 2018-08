Lisandra Silva y Leandro Penna oficializan su quiebre y explican motivos tras su decisión

Hola amigos, hoy quiero aclarar todas sus dudas de una vez y por todas porque nuestra relación inició enfrente a las cámaras y aunque resulte doloroso exponer mi vida privada en un comunicado no veo otra alternativa. Un año y medio atrás conocí a un hombre extraordinario, que llenó mi vida de felicidad, un hombre al que amo y admiro y siempre me dio alas para volar. Cada día juntos a sido una aventura y me e sentido la mujer más afortunada, querida y adorada del Mundo a su lado. Pero a veces el amor nos lleva a lugares inesperados y esta vez nos ha hecho tomar caminos diferentes y que decir del amor, que es el sentimiento más puro y sentirlo no puede hacer mal, es lo que nos hace humanos y lo que nos acerca a Dios. Leandro es y será una de las personas más importantes de mi vida y el que me hizo volver a creer en el amor verdadero, puro y sincero. Por favor respeten nuestra decisión porque aunque sea doloroso es lo mejor para ambos. No hablare más sobre el tema después de hoy, somos dos personas que aunque trabajemos en el Mundo del entretenimiento tenemos una vida privada y necesitamos vuestro respeto y aceptación. Muchas gracias por entender.

