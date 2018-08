La razón por la que dicen que la hermana de James no es un buen ejemplo para las jóvenes

Juana Valentina es la hermana del reconocido futbolista James Rodríguez. La joven se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales gracias a su encantadora figura y su angelical rostro. La joven ejerce su carrera como modelo hace casi dos años y ha cosechado gran número de seguidores por sus impresionantes curvas, glamour y gran disciplina a la hora de hacer ejercicio.

Su cuenta de Instagram cuenta con más de 370 mil seguidores, en la que así como ha recibido halagos, también ha sido objeto de críticas. Recientemente, volvió a abrir polémica en redes por una foto en la que aparece posando en vestido de baño negro de dos piezas.

Como de costumbre, algunos de sus seguidores respondieron positivamente a la publicación, mientras que otros la criticaron por su delgadez y otros hasta se atrevieron a decir que por su aspecto físico ella no sería un buen ejemplo para las jóvenes que la siguen, generando una gran discusión en la red social.

"Realmente no es crítica, en lo personal me parecía muy, muy linda la @juanavr98 del año 2015 y 2016. En su aspecto físico una niña visiblemente mucho más sana, de cabello brillante. Ella es linda pero su aspecto en el momento no me parece sano. Hay una diferencia muy grande en esta delgadez y por ejemplo la que luce su cuñada @daniela_ospina5 que auque se dedique al deporte luce de una apariencia más fresca, más saludable. Esta foto no es ejemplo para las niñas de su edad. Esta demasiado delgada. Mucho. Con respeto lo digo, no es crítica. Igual tiene una cara muy bonita".