La nueva serie de Netflix ‘Insatiable’ está recibiendo terribles críticas ¿la verás?

‘Insatiable’, la nueva serie de Netflix, es solo el último ejemplo de que la plataforma de series y películas por streaming no comprende a los adolescentes.

El nuevo programa ha sido muy criticado por su descripción de la obesidad, y sigue las malas críticas obtenidas por ‘13 razones’. Entonces, ¿está Netflix alienando a los espectadores más jóvenes?

Una crítica hecha en The Guardian dice “Si hay algo más doloroso que ver la comedia de adolescentes recién estrenada de Netflix ‘Insatiable’, es ver cuán deprimente es. Pasando por alto su calificación actual de 6% en Rotten Tomatoes”

“Por mal ejecutada que sea, no necesitaría ocupar nuestro valioso espacio de observación de televisión si no enviara a su audiencia, principalmente adolescentes, un mensaje dudoso. Como dice Vox: "no puede evitar sugerir que Patty, la protagonista tenía razón al odiarse a sí misma, que las personas gordas deberían odiarse a sí mismas, y que deberían lastimar sus cuerpos hasta que mejoren, es decir, delgadas””.

Esta representación ha suscitado preocupación, tanto que 228,000 nombres firmaron una petición para detener su lanzamiento basado solo en el avance. La actriz Jane Ponton, actualmente en Dietland, destacó el daño que el programa podría infligir: "La salud mental y la autoimagen de las adolescentes es el grupo demográfico más vulnerable", escribió. "Están tan bombardeados con el mensaje de que todo lo que tienen en el cuerpo es incorrecto, y esto se manifiesta como disfunciones alimentarias, trastornos alimentarios, dismorfia y una gran cantidad de problemas de salud mental… ".

Hace solo un año que Netflix fue acusado por razones similares, cuando lanzó 13 Reasons Why, un programa acusado de idealizar el suicidio adolescente. Y otra vez en mayo, cuando su segunda temporada fue "una descarada captura de los titulares que el drama suicida adolescente obtuvo el año pasado", escribió USA Today.

Si bien la nueva serie ha sido altamente criticada, no todo está mal en Netflix ya que recientemente obtuvieron más de 100 nominaciones a los Emmy de este año, donde se premia lo mejor en la televisión.

