Aretha Franklin, la 'Reina del Soul', se encuentra gravemente enferma

Aretha Franklin, 'La Reina del Soul', está gravemente enferma, dijo su familia a medios locales de Detroit.

Franklin, de 76 años, nació en Memphis, Tennessee, en 1942, hija del famoso pastor y activista de derechos civiles C. L. Franklin. Cuando Aretha tenía solo 2 años, la familia se fue de Memphis a New Bethel Baptist Church, en Detroit, y una leyenda de Motor City estaba lista para nacer.

Franklin tiene la tercera mayor cantidad de premios Grammy para cualquier artista femenina en la historia.

En una entrevista el año pasado, Aretha dijo que tenía planes de 'retirarse' después del lanzamiento de su nuevo álbum. "Debo decirles que me jubilaré este año", dijo.

BREAKING NEWS: I am so saddened to report that the Queen of Soul and my good friend, Aretha Franklin is gravely ill. I spoke with her family members this morning. She is asking for your prayers at this time. I’ll have more details as I’m allowed to release.

— Evrod Cassimy (@EvrodCassimy) August 13, 2018