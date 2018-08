9 datos curiosos de la comedia romántica 'Mujer Bonita'

🔸|🎬#SabiasQue? Las actrices #SandraBullock, #SarahJessicaParker y Jennifer Connelly rechazaron el papel protagónico de la película #PrettyWoman (1990) . Además #DrewBarrymore y #WinonaRyder audicionaron para el personaje, sin embargo ninguna resultó electa, ya que el director #GarryMarshall consideró que eran muy jóvenes para el protagónico . Por otra parte, Molly Ringwald, Kim Basinger, Kathleen Turner, Debra Winger, Geena Davis, Carrie Fisher, Melanie Griffith, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Emma Thompson, Tatum O'Neal, Bridget Fonda y Diane Lane fueron consideradas para el papel antes de que #JuliaRoberts lo obtuviera . #mundodelcinetv #mujerbonita

