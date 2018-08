Tres famosas usaron el mismo vestido y generan comentarios

Gracias a nuestros seguidores de la revista #TVyNovelas quienes nos recordaron que la primera en lucir el diseño de @silviatcherassi fue la bella @claudiabahamon en los primeros capítulos de @masterchefcelebrityco . Definitivamente #Silviatcherassi es una de las diseñadoras preferidas de las más elegantes de Colombia como @andreasernafotos @claudiabahamon y @paulinavegadiep . 🌟A propósito, Claudia es una de las nominadas a los #premiostvynovelas2018.¿Ya entraron hoy a votar por sus favoritos? #tvynovelas #moda #silviatcheressi #claudiabahamon #vestido #hermosa

