Shaira Selena Peláez es reconocida por su participación en el programa infantil 'Factor XS', con la canción 'Cucurrucucú', cuando tenía 8 años. Desde ese momento ha sobresalido por su talento y belleza que comparte en redes sociales, pero está vez dejó a más de uno hablando por el joven que la acompaña en la fotografía. Conozca al joven que le robó el corazón a Shaira del 'Factor XS'.

Aunque no se conoce oficialmente el nombre de su pareja en la actualidad, varias de sus recientes publicaciones han despertado sospechas sobre la persona que posiblemente le robó el corazón, hasta que la santandereana compartió una foto comprometedora a sus historias de Instagram recientemente.

En la imagen, Shaira camina tomada de la mano de un chico que le sonríe y se acerca a ella como para darle un beso. Además, la fotografía fue acompañada por la artista con dos emojis que darían a entender que efectivamente existe algo más que una amistad.

Conozca al joven que le robó el corazón a Shaira del 'Factor XS':

#Shaira A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Aug 10, 2018 at 4:20pm PDT

Hasta el momento, la intérprete de música popular y ranchera no ha anunciado nada oficial al respecto en sus redes sociales o su canal de YouTube, pero a juzgar por dicha imagen y los mensajes que ha dejado en sus publicaciones, alguien ocupa ya el corazón de la ganadora del Factor xs 2011.

Frases que acompañan la mayoría de sus publicaciones como: "Siempre hablo de ti como si fueras lo mejor que existe, porque lo eres, al menos para mí", "No es que me moleste que me mires, lo que pasa es que me enamora", "Hablo mucho de ti, sin darme cuenta", delatan a la joven cantante, demostrando que sí hay una persona especial en su vida en estos momentos.

Recordemos que…

Hace poco la joven llamó la atención publicando una fotografía de ella en un diminuto bikini.

Al lado de la piscina, en un bikini rojo con flores de diferentes colores, posando hacia la cámara fijamente escribió:

"Hablo mucho de ti sin darme cuenta".

Te mostramos en video: