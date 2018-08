Los costosos regalos de Travis Scott para Kylie Jenner en su cumpleaños #21

Aplausos para Travis Scott porque acaba de coronarse como el novio super estrella de Kylie Jenner. Y es que mientras que muchas afirman que Kylie pudo "conseguirse algo mejor", el padre su bebé Stormi ha demostrado el gran amor que le profesa a la más pequeña del clan Kardashian-Jenner.

Es evidente que Kylie junto con sus amigos y familia gastó una fortuna en la celebración de sus 21 años, entre purpurina rosa y globos neón que demostraron que las Kardashian Jenner son las reinas de la fiesta.

Pero la millonaria empresaria también tendrá un gesto para la caridad, pues hará una gran donación para dárselo a Hábitat para la Humanidad con las ganancias obtenidas por su línea de cosméticos en los días de su cumpleaños.

For my birthday I’m donating a portion of the proceeds from all sales today on https://t.co/bDaiohhXCV to @HabitatLA, an amazing organization that helps provide housing for families in need around the world! Everyone deserves a place to call home! x

— Kylie Jenner (@KylieJenner) August 10, 2018