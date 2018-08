Las teorías de conspiración más bizarras sobre la muerte de la princesa Diana

Casi 20 años después de la trágica muerte de la princesa Diana, las teorías de la conspiración siguen rodeando el accidente automovilístico de París que cobró su vida.

La princesa de 36 años y su amante Dodi Fayed, de 42, murieron cuando su Mercedes se estrelló en un paso subterráneo en la ciudad francesa en agosto de 1997. El conductor Henri Paul, que se dice que es el doble del límite de la conducción de bebidas británicas, también murió en el horrible accidente. El único sobreviviente fue el guardaespaldas Trevor Rees.

Una serie de investigaciones oficiales más tarde dictaminó que Diana y Dodi murieron en un accidente cuando su auto se estrelló porque el conductor iba ebrio. Al final, se dictaminó que Diana y su amante habían sido asesinados y que sus muertes fueron el resultado de una "grave negligencia" por parte de Henri y los paparazzi que seguían el vehículo en motocicletas.

A pesar de esto, las teorías de conspiración continúan tratando de descifrar la tragedia aunque tanto funcionarios británicos como franceses han desestimado las alegaciones no probadas. A continuación, te mostramos algunas de las teorías de conspiración más

Complot de asesinato del SAS (Fuerzas Especiales)

Una teoría de conspiración que no ha desaparecido dos décadas después del accidente fatal es que el SAS estuvo involucrado en las muertes de Diana y Dodi. Una investigación hecha cuatro años después del accidente afirma que un ex soldado aseguró que la princesa fue asesinada por la unidad de las fuerzas especiales. El ex sargento de SAS, conocido como el soldado N, habría dicho a su esposa que un escuadrón de asalto de las fuerzas especiales encendió una luz para cegar al conductor de Diana y causó su muerte, usando una técnica desarrollada para combatir a los terroristas. Desapareció días antes de que fuera interrogado por la policía, el Sunday People reveló anteriormente, pero luego regresó al Reino Unido.

El origen de Dodi al Fayed

El padre de Dodi, Mohamed al Fayed, cree que su hijo y Diana fueron asesinados por un establecimiento consternado por la idea de que un musulmán se casara con un rey.

Según los informes, un amigo del dueño de Harrods dijo que el padre de Dodi creía que su hijo y Diana fueron asesinados deliberadamente por los servicios de seguridad. 'Mi hijo fue asesinado' y cree que fue porque la Corona no permitía que un musulmán se casara con la mujer que fuera la madre del futuro rey.

Al Fayed padre se ha comprometido a seguir luchando por "la verdad" sobre la muerte de la pareja "para ser revelada". Él ha prometido: "Nunca abandonaré esta lucha". El empresario previamente expresó su creencia de que otro automóvil en el túnel de París bloqueó el Mercedes de la princesa como un Fiat y una bicicleta lo siguió.

Sin embargo, un experto policial dijo en una investigación sobre las muertes de Diana y Dodid que esta teoría de la conspiración era una "ilógica". Hablando en la audiencia, el investigador de Scotland Yard Anthony Read dijo que no había evidencia de otro automóvil. Se había sugerido que un fotógrafo, ahora muerto y que trabajaba para M16, montaba la bicicleta y era dueño del Fiat.

Dicen que Isabel II estaba en desacuerdo con que la madre de sus dos nietos se quisiera casar con un musulmán y Diana tenía pánico a que le quitaran la custodia de sus hijos. Para terminar de entender la teoría de la conspiración, recordar que los más íntimos de Diana aseguran que su gran amor fue su guardaespaldas, Barry Mannakee, quien, paradójicamente, murió en un accidente de tráfico, según ciertas personas, provocado, en 1987.

Diana estaba embarazada

Mucho se decía que Diana estaba embarazada, o que Dodi planeaba proponerle matrimonio, pero la muerte se les atravesó. El reclamo de embarazo fue uno de los hechos por el Sr. al Fayed. Salió a la luz durante la investigación sobre la muerte de la pareja y fue descartado por un patólogo.

Sin embargo, en 2007, un periodista de investigación francés alegó que Diana estaba embarazada de nueve a diez semanas cuando murió en el accidente. El periodista, Chris Laffaille, aparentemente afirmó haber descubierto pruebas del embarazo en los archivos oficiales del hospital, según llegó a informar el el Daily Mail.

