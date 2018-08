La polémica por la ropa del hijo de Laura Acuña:

Quiero compartir este video porque sucedió justo después de la polémica generada por el color de la ropa de nico. Lo primero es decirles que eso no me molesta , para mí no es importante , sólo me deja claras las prioridades de cada persona que sólo se fijó en eso. Lo segundo, es que definitivo los niños son los mejores maestros … Helena analiza sus manitas, como mira, como reacciona cuando ella habla , su hermano le genera ternura… nunca me dijo: Por qué tiene puesto ese color mamá? Eso para ella, no es importante . Aprendamos a ver la vida como la ven los niños . 🙏🏻 Pd. La ropa de Nicolás es roja con rayas blancas , pero buscaré camisas rosadas 🌸. . .Disfruten el video y llénense de ternura hoy 💋 . HELENA&NICOLÁS . .

A post shared by Laurita Acuña (@lauraacunaayala) on Aug 10, 2018 at 11:47am PDT