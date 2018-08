La polémica mujer da de qué hablar cada semana, por su cabello, su cuerpo, alguna foto polémica, algún comentario que arremete contra algún internauta que la insultó, en fin. Sin embargo, está vez lo hizo de una manera bastante inusual, la cruel comparación con un personaje cinematográfico endemoniado. La foto por la que comparan a Yina Calderón con Chucky.

En una captura de pantalla donde se ve una conversación con una de sus amigas, le pregunta "¿Chucky eres tú?", haciendo referencia a la foto que le había enviado la exprotagonista de nuestra tele, cuando tenia el cabello de color rosado. A lo que ella le responde "Sí, soy yo y te voy a asustar".

Sus seguidores no dudaron en responder a la jocosa jugada que compartió con ellos y cientos de comentarios no tardaron en aparecer, haciendo referencia al divertido suceso.

"Yina eres hermosa pero esa peluca o lo que sea, no te queda bien", "Yo admiro esta mujer enormemente por ser tan emprendedora ,única, luchadora etc. Ojalá alguna de todas estas que la critican tuvieran la 'berraquera' de esta mujer", "chucky jaja me hiciste el día", "Jaja tu eres la mejor no te dejes opacar por comentarios negativos", escribieron algunos de los internautas.