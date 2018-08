Luego de las declaraciones que dio el director del Concurso de Belleza de Colombia, Raimundo Angulo, la candidata de elegida para representar a Casanare respondió por un 'Live' aclarando sobre los motivos que le impidieron participar en el concurso. Camila Avella habla de su descalificación del Concurso Nacional de Belleza.

Entre lagrimas explicó que su carrera como modelo en este momento esta tambaleando debido a la terminación de contratos que hizo, y por supuesto de su Mánager. Al igual que no entiende de donde sacaron las supuestas fotos de ella desnuda, si ella no se ha tomado dichas imágenes.

Afirmó que ser parte del reinado es uno de sus sueños y por el cual luchó mucho y que le duele que la estén descalificando con argumentos que ella no entiende y que niega su existencia.

"Me parece que es de muy mal gusto que diga que tengo contratos cuando es totalmente falso, no sé en qué se basaron porque cumplimos con todo lo que nos pidieron, mandamos lo que ellos nos pidieron. No quiero que piensen que no fue por interés mismo porque de verdad que esto es una ilusión que tenía desde muy niña", dice en la grabación.