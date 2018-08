La nueva polémica que ha causado los Premios Óscar

🔸|🎬¿Será bueno o negativo el Óscar a la mejor película popular? . Ya la mayoría se enteró de la nueva categoría que será implementada por la Academia. Las reacciones han sido muy diversas, la mayoría cuestiona los cánones que utilizaran los miembros para catalogar una película como “popular” . La destacada crítica de cine #ManohlaDargis, por su parte, señaló los cambios en un tuit como "estúpidos, insultantes y patéticamente desesperados" . Esta noticia ha sido muy comentada y debatida, pues muchos están de acuerdo y otros consideran que será un gran error . Cuentame, ¿Qué opinas? #mundodelcinetv

A post shared by Clark Dorante (@mundodelcinetv) on Aug 9, 2018 at 7:23pm PDT