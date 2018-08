Gala Caldirola pierde la paciencia y se descarga contra las redes sociales

Pese a que es una usuaria frecuente de las redes sociales, este viernes la modelo Gala Caldirola no aguantó más y publicó un potente descargo contra quienes la critican.

Con una fotografía en ropa interior y mostrando el perfil de su rostro, la esposa del seleccionado nacional Mauricio Isla dedicó sinceras palabras a quienes constantemente la juzgan en Instagram.

"Ahora dirán… porque no sales de frente, porque estás tan flaca, porque ese peinado, porque sin ropa, porque no sales con tu hija, si saliera con ella la pregunta sería porque la expones tanto?", comenzó su desahogo.

"Pero flaquita es porque sufres de anorexia! En invierno el problema es la ropa, porque me visto mucho de negro , en verano porque llevo poca, si llevo pelo suelto , por que me teñí tan rubia? Si lo llevo tomado porque soy poco atrevida, pero si me atrevo a subir esta foto tampoco les gusta!", añadió.

"Demasiado conforme con mi cuerpo para vuestro gusto?", dijo Gala Caldirola, asegurando que las reacciones serían distintas si fuera mucho más famosa.

"Si subo fotos 'estoy todo el día pegada al teléfono' y lo dice alguien que está comentando mis publicaciones por telepatía", comentó a modo de burla

Finalmente, señaló que es difícil ser del gusto de todos y que seguirá siendo como es. "Está bien?? O ahora les molestara no poder elegir cómo debería ser nuestra vida?", dijo.

"Coman chocolate! Hagan el amor! Quiéranse tal como son y sean muy felices! Yo lo soy", remató.

