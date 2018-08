Carolina Cruz ahora es criticada por la comida que da a su hijo, los comentarios negativos la cansaron y la presentadora les "cantó la tabla" luego de recibir mensajes donde le reprochan la forma en la que le da de comer a Matías. Carolina Cruz les 'canta la tabla' a los que la critican por su hijo Matías.

Cansada de los comentarios negativos de los seguidores, la presentadora colombiana decidió responder y lo hizo a través de varias historias en su perfil de Instagram.

“Y a todos los que me escriben preocupadísimos por Matías les agradezco, pero soy su mamá y no le daría algo si no supiera que se lo puede comer”.