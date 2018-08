Angélica Castro relata el episodio que le impidió tener más hijos: "Técnicamente me morí"

Angélica Castro y Cristián de la Fuente son una de las parejas clásicas del medio y una de las más prolíficas en el espectáculo internacional. Su hija en común Laura, de 13 años, es quien afianza el vínculo de la familia.

La actriz y presentadora visitó ayer el matinal 'Mucho Gusto', donde habló de su vida, su carreta y la maternidad. Fue este último tema el que generó más conversación, debido a que tomó la decisión de no tener más hijos después de Laura.

Esto porque al tener a su única hija, Angélica fue víctima de una negligencia médica, en la que tras la intervención donde dio a luz a Laura, le dejaron todas las gasas de la intervención al interior de su cuerpo, lo cual provocó una infección que la tuvo al borde de la muerte.

"Yo técnicamente me morí, es una sensación como de que se te va el alma y es una sensación hasta agradable (..) técnicamente se me murió todo el cuerpo. Cuando sentí que me estaba yendo, lo único como recuerdo que tengo fuerte es un grito de llanto de Laura de la pieza de al lado y tuve la sensación de tener que volver", relató.

"Es increíble cómo puede ser que situaciones que uno haya vivido hace tantos años, y uno lo ve y siempre está ese dolor, esa frustración que también nos hace grandes", dijo a los panelistas del matinal.

"No es algo que pueda superar, se aprende a vivir con eso. Fue algo que me marcó mucho", agregó.

"Para mí eso me marcó mucho, porque es un regalo de vida. Yo no me permito un día de mala onda, porque no tengo ningún derecho a permitir que alguien tenga algo de tristeza (…) mi hija es un regalo, para mí ella fue como mi permiso a vivir de nuevo", confesó la actriz.

Además, agregó que debido a las circunstancias su sueño de tener una familia más grande se truncó: "No sé si decir que uno supera las etapas; yo creo que uno aprende a convivir con esas etapas, es algo que a mí me marcó muchísimo. Yo siempre soñé en tener tres hijos, tener una familia grande (…). Yo soñaba con eso, y evidentemente que cuando te pasa algo así, que no es qué terrible, lo pasé pésimo, es saber que te moriste y que volviste".

