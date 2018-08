12 datos curiosos que no sabes de la película 'Ghost: La Sombra del Amor'

En 1990, 'Ghost: La Sombra del Amor' supuso un gran éxito dentro de la industria cinematográfica, pues la mezcla de romance, suspenso, comedia y lo sobrenatural resultaba poco convincente para muchos; sin embargo, esa liga fue la que le proporcionó los grandes resultados que obtuvo, ya que todo público se puede identificar o atraer con la cinta.

En esta ocasión, traemos para ti algunos datos que quizás no conocías de la película protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze:

1-Los terroríficos ruidos que hacían las sombras oscuras, era una mezcla de sonidos de puros bebés llorando.

2- En gran parte, el papel de Molly Jensen se le dio a Demi Moore porque podía llorar fácilmente en cuestión de segundos.

3- Aunque la clave de la película es su historia de amor, los protagonistas Demi Moore y Patrick Swayze no se hablaban y no se llevaban especialmente bien. Tampoco se odiaban, simplemente no tenían relación, como le puede pasar a cualquiera con sus compañeros de trabajo.

4- El papel de Oda Mae Brown no fue escrito con Whoopi Goldberg en mente, pero Patrick Swayze, un admirador suyo, convenció a los productores de que ella sería la adecuada para el papel. Por este personaje, Goldberg se convirtió en la segunda mujer afroamericana en ganar un Óscar.

5- Patrick Swayze dijo que la escena de la cerámica era la cosa más sexy que había hecho en la película.

6- Demi Moore creía que la cinta sería un gran fracaso, pues le parecía imposible vender una producción que mezclaba sin pudor el romance, el thriller, la comedia y lo sobrenatural.

"¿Qué tipo de público querrá verla?", dijo la actriz.

7- Para el papel de Sam Wheat fueron considerados los actores Kevin Bacon, Alec Baldwin, Nicolas Cage, Kevin Costner, Tom Cruise, Johnny Depp, David Duchovny, Harrison Ford, Mel Gibson, Tom Hanks, Paul Hogan, Kevin Kline, Dennis Quaid, Mickey Rourke, John Travolta y Bruce Willis, este último confesó haberse arrepentido toda su vida.

8- Las actrices Kim Basinger, Geena Davis, Helen Hunt, Nicole Kidman, Jennifer Jason Leigh, Andie MacDowell, Madonna, Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Meg Ryan, Mary Steenburgen, Kathleen Turner y Debra Winger fueron consideradas para el papel de Molly Jensen.

9- 'Ghost: La Sombra del Amor' fue la película más taquillera de 1990, y fue nominada al Óscar a la mejor película.

10- Patrick Swayze y el actor Vincent Schiavelli, quien interpretó al voluble fantasma del metro de Nueva York en la película, fallecieron de cáncer y la misma edad. Tenían 57 años.

11- La cinta ganó el Óscar al mejor guion original y a la mejor actriz de reparto.

12- Estando en vida, el actor Patrick Swayze afirmó que Sam Wheat fue el papel más difícil que desempeñó en su carrera.

