¿Recuerdas a la hija de Bella y Edward Cullen? Pues te sorprenderá saber cómo luce ahora

En 2009, la saga de Crepúsculo era la favorita de las adolescentes y Bella y Edward la pareja del momento. Pero fue en la cinta 'Amanecer', de 2011 cuando conocimos a Renesmee, la primogénita de la vampírica pareja. ¿Alguna vez te preguntaste qué fue de ella?

Sabemos de la vida post Crepúsculo de Kirsten Stewart y Edward Patinson pero ¿qué hay de Mackenzie Foy (Reneesmé)?

En los últimos años, Disney se ha dedicado de crear live actions basados en clásicos animados como La Bella y La Bestia o El Libro de la Selva. Y aunque en la lista de proyectos están El Rey León, Aladdin y Mulán, a finales del año pasado anunció que este años estrenará un clásico de la literatura.

Se trata de The nutcracker and the four realms., mejor conocido como 'El Cascanueces' con un giro más épico y fantástico que nunca. Esta historia navideña cobrará vida de una forma diferente a como la recordamos y Mackenzie Foy será la protagonista.

Sí, la pequeña 'Renesmee Cullen' será Clara, una joven que recibe una llave mágica de su padrino Drosselmeyer que la lleva a la Tierra de Copos de Nieve, Tierra de Flores y Tierra de Dulces. Ahí se encuentra con un soldado llamado Phillip, una pandilla de ratones y los gobernantes de cada reino.

Clara, la protagonista, es interpretada por Mackenzie Foy y sin duda se ha convertido en la revelación del año por su talento y su belleza.

En 2014 trabajó bajó la dirección de Christopher Nolan, en la cinta Interestellar y aunque ha participado en otros proyectos para la pantalla chica y grande, este será su debut como protagonista.

Actualmente tiene 17 años y se ha convertido en una joven con un prometedor futuro.

