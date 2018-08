Michelle Carvalho anuncia su ruptura: "No me pregunten más por él"

No hace mucho te contábamos de la nueva relación de Michelle Carvalho con el futbolista de origen turco Emre Mor. El entusiasmo era tal que incluso había barajado la posibilidad de irse a España si las cosas funcionaban.

Lamentablemente no fue así: a través de sus historias de Instagram, la ex chica reality anunció que las cosas con Emre habían terminado.

"Les comunico que ya no estoy más con Emre. Tenemos una diferencia importante de edad, personalidad, religión y distancia que nos impiden continuar con esta relación, así que les pido respeto. No me pregunten más por él ni me marquen más en sus fotos", escribió.

Además, agregó que esas diferencias tenían que ver con lo más profundo de su forma de ser: "Como les conté anteriormente, no nací para ser controlada, mucho menos que cambien mi esencia. Soy así, tal cual, sin más. Quien me quiera, que me acepte. Le tenía mucho cariño y aprecio, pero no estaba enamorada hasta las patas".

La modelo también explicó a través de una divertida metáfora los acontecimientos: "Esta garotinha iba feliz corriendo por la playa y pisó un clavo. Ese clavo la lastimó mucho. Cuando esta garotinha llegó a su casa y sacó ese clavo para tirarlo a la basura, tenía una herida en la pata, y no dio tiempo para que esa herida se curara".

"Entonces, esta garota estúpida salió a caminar sin zapatos y pisó otro clavo, pero este clavo estaba sucio e infectó todo. ¿Entendieron la historia?… La conclusión es que yo traté de sacar un puto clavo con otro clavo peor para lastimar al otro. Sí, lo admito. Yo estaba muy picada y quería demostrar al clavo 1 que lo iba a superar. Y me metí con el clavo 2 para hacer enojar al 1. Y lo logré", agregó.

Finalmente, Michelle hizo un mea culpa por no darle una oportunidad al nuevo romance y asegura que no es muy buena eligiendo a sus compañeros: "No sé si es peor el clavo 1 y su historia del barco o el clavo 2 y sus exigencias de cambio"