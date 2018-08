La hija mayor de Carlos Vives es toda un celebridad en Instagram, cuenta con más de 500 mil seguidores que no se pierden ninguna de sus publicaciones, la joven no escatima en mostrar su naturalidad y forma de pesar, con temas polémicos que ponen a hablar a sus fans y sus famosos desnudos. Esta vez lo hizo durante un viaje a Italia junto a sus amigos. Lucy Vives publica nuevamente video polémico en sus redes.



En un video que ha tenido más de más de 36 mil reproducciones se ve como la pequeña artista aparece como Dios la trajo al mundo y da un pequeño salto de 100 metros para caer a una de las playas en Italia, eso sí acompañada de uno de sus amigos, convirtiéndose en la protagonista principal del lugar.

Para ver el video donde Lucy Vives decidió lanzarse al agua como Dios la trajo al mundo haga clic aquí.

"Esta Lucy cada día mas 'loquita', pero me encanta su actitud", "Que delicia, que lugar tan mágico. Y me encanta el traje que luces porque . Así vinimos al mundo así habría que permanecer si no fuera por los prejuicios sociales", "¡Eres increíble! Admiración total belleza", "Estas loca pero te admiro", "Muy genial, felicitaciones", esceribieron algunos de sus seguidores.