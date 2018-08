La dura batalla del presentador Augusto Góngora: “Tener alzhéimer en Chile es como que le ponen una lápida”

“En Chile este tema es súper complejo, porque cuando una persona la diagnostican, es como que le ponen una lápida”, confesó la actriz Paulina Urrutia en una entrevista sobre la enfermedad que padece su marido, el periodista Augusto Góngora, que en el 2014 descubrió que tiene alzhéimer.

La neuróloga del famoso presentador de televisión y trabajador por más de dos décadas de TVN, Andrea Slachevsky, explicó a la revista Sábado que esta enfermedad es degenerativa y progresiva, va perdiendo funciones de su cerebro con el tiempo. Poco a poco se va apagando su memoria.

De allí que la batalla es mantenerla a raya con ejercicios y acompañamiento, que eviten que el deterioro sea vertiginoso.

Un peso social

Para quien la padece puede ser un estigma y Góngora no fue la excepción: “Augusto al principio tenía muchos pudores, sentía que lo iban a mirar mal. Tenía mucha pena por no poder trabajar. Y eso le provocaba mucha angustia. Al principio, no quiso hablar con nadie, ni siquiera con sus hijos”, contó Urrutia durante la entrevista.

Pero luego su buen humor le permite reconocer frente a todos lo que tiene y solicitar auxilio para equivocarse lo menos posible. “Me acostumbre a pedir ayuda. Es que no tengo miedo, ese es el punto. Ya que tengo alzhéimer todo lo demás está abierto. Puedo equivocarme, puedo pararme y conversar en la calle”, afirmó Góngora a la periodista Estela Cabezas.

Amor que sana

El acompañamiento de Paulina y los hijos de Augusto, Javiera y Cristóbal, ha sido fundamental. La actriz, que además fue ministra de Estado durante el primer mandato de Michelle Bachelet, explica que Góngora va con ella a la mayoría de sus compromisos y participa sin ningún reparo.

“No es la primera vez que me dicen que yo no lo trato como a un enfermito. Y, claro, que no. De hecho, él toma muchas decisiones, resuelve muchas cosas, pero no es algo pensado, es algo natural entre nosotros”, confesó Urrutia a la reportera.

