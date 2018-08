Julián Elfenbein rompe el silencio tras infarto: "Les pido perdón por preocuparlos una vez más"

Les comparto esta bella idea del gran novelista, dramaturgo y filósofo francés. Fue un revolucionario que luchó contra la invasión alemana en la segunda guerra. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura 3 años antes de que se topara con la muerte a los 46 años. Agradezco, como dice Camus, esta bella nueva oportunidad. Agradezco este nuevo verano que se viene en mi vida. Agradezco a cada una… a cada uno de uds las oraciones, rezos, pensamientos, energía, amor y preocupación por mi salud. No merezco tanto amor y les pido perdón por preocuparlos una vez más. Mil perdones. De todo corazón. Agradezco infinítamente y de ❤ Julián.

