Ex de Rodrigo Rocco se va con todo contra Luli: "Hablaba súper mal de mí"

En los últimos días, la polémica no ha abandonado a Nicole 'Luli' Moreno tras su ruptura con el instructor de zumba Rodrigo Rocco.

Dentro de los rumores que había tras el término de la relación, existían acusaciones de infidelidad y agresiones de Rocco hacia 'Luli', las cuales no han sido aún comprobadas. Pero, durante el programa 'Intrusos', una expareja del bailarín salió a defenderlo, yéndose con todo contra Nicole.

Nueva Mujer Luli se enfurece tras fin de su relación: "Le pido a Cata Vallejos que no se meta" La ex Reina de Viña le envió un mensaje a Catalina Vallejos

La mujer, quien se identificó como Kathy, relató que "él conoció a la Nicole certificándola en zumba… después se fueron a Brasil y Rodrigo me mandó unos mensajes desde allá preguntándome qué cosa me traía… Mensajes así, totalmente normales entre nosotros. Y ahí a ella le dio la crisis de pánico en el avión".

Eso habría desatado los continuos celos de 'Luli', lo que habría minado la relación de la pareja. "Me llegaron comentarios por todos lados de que ella hablaba súper mal de mí, pero me mantuve al margen de la situación… Desde que lo conozco, Rodrigo es tranquilo, no es de hacer dramas. En mi relación con él nunca me levantó la mano, ni nada… Yo preguntándole, me dijo que con ella tampoco", dijo.

Te recomendamos