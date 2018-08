Presentadora de Caracol relató el accidente que sufrió y la alejó del deporte:

De niña patiné durante varios años. Un día en una competencia iba en segundo lugar y mientras hacía un cruce en curva, otra niña y yo chocamos… mientras trataba de recuperarme para no perder tantos segundos levanté mi cabeza hacia la gradería, y en medio de muchas personas gritando y haciendo barra a sus favoritas, la identifiqué!!! Ahí estaba mi mamá: movía los brazos de un lado a otro coordinados y hacía gestos como si fuera ella la que estuviera compitiendo, además de sus gritos, con sus ojos me decía que no me podía rendir… si estuviera permitido, ella hubiera bajado a empujarme! Es de los primeros recuerdos claros que tengo de mi mamá compartiendo los sueños de su hija y luchando, literal, a la par para conseguirlos!! Desde entonces todo lo que he intentado y luchado ella también lo ha sufrido. Mi mami no tiene Instagram pero hoy está cumpliendo años y me nació compartirles una de las tantas historias por las que me siento orgullosa de que ella sea mi mamá!! (((Ahh! Sí leíste hasta aquí, te termino la historia: quedé de segunda pero amé esa medalla y en mi corazón sentía que ya tenía el premio mayor… dos años más tarde, cuando estaba en proceso para pasar a la liga juvenil, un carro me atropelló y no pude seguir patinando. Dios sabe cómo hace sus cosas, ese no era mi destino 😉🙏🙌🏻))) Feliz cumpleaños Mamiringa!!💖

